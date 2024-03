Vipshop Aktie: So kann es weitergehen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Vipshop besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Die Diskussion war an 12 Tagen von positiven Themen geprägt, an einem Tag überwog die negative Kommunikation, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Vipshop mit einer Rendite von 19,11 Prozent mehr als 24 Prozent darüber. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,85 Prozent, wobei Vipshop mit 16,26 Prozent deutlich darüber liegt und daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vipshop verläuft aktuell bei 16,23 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 17,27 USD aus dem Handel und baute damit einen Abstand von +6,41 Prozent auf. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 16,8 USD, was einer Differenz von +2,8 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal für die Vipshop-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Vipshop 3,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da sie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist.