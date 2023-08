Vipshop Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

An der Börse New York notiert die Aktie Vipshop am 09.08.2023, 23:36 Uhr, mit dem Kurs von 17.52 USD. Die Aktie der Vipshop wird dem Segment "Internet Einzelhandel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Vipshop nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,26 liegt Vipshop unter dem Branchendurchschnitt (63 Prozent). Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist einen Wert von 28 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Vipshop 0 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vipshop vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 17,52 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -18,95 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 14,2 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Vipshop liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat einen Wert von 6,86, wodurch sich eine Differenz von -6,86 Prozent zur Vipshop-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.