Vipshop Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Anleger: Die Diskussionen über Vipshop in sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Vipshop in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Gut" bewertet wird.

Dividende: Derzeit zahlt Vipshop niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Internet- und Katalogeinzelhandel. Der Unterschied beträgt 5,71 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,71 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Vipshop-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Vipshop-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Vipshop aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 17 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 4,1 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (16,33 USD) bedeutet. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Vipshop somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI für Vipshop liegt bei 37,3, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.