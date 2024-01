Vipshop Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Vipshop erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,13 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 53,62 Prozent bedeutet. Im Branchenvergleich liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" bei -3,91 Prozent, wobei Vipshop aktuell um 68,04 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Vipshop bei 16,59 USD, was +5,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +4,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass Vipshop in den letzten 12 Monaten 0 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Für den aktuellen Kurs von 16,59 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 2,47 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 17 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vipshop liegt bei 51, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 48 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.