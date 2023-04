Viper Energy Aktie im Vergleich: Wo steht sie im Wettbewerb?

Viper Energy ist im Vergleich zum Energie-Sektor in den letzten 12 Monaten unterdurchschnittlich performt. Die Rendite des Unternehmens lag bei 8,22 Prozent, während die durchschnittliche Jahresperformance des Sektors bei -3292,21 Prozent lag. Im Vergleich zur mittleren Rendite der Oil & Gas Midstream-Branche von 30,24 Prozent liegt Viper Energy mit -267,88 Prozent deutlich darunter.

Viper Energy Aktie im positiven Trend

Die Viper Energy-Aktie hat einen Durchschnittswert von 30,31 USD in den letzten 200 Handelstagen erzielt. Am letzten Handelstag gab es einen Schlusskurs von 31,53 USD (+4,02 % Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine “Gut”-Bewertung ergibt. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt häufig bei der Chartanalyse berücksichtigt. Hier liegt der letzte Schlusskurs mit 31,53...