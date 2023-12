Viper Energy Aktie: So kann es weitergehen!

Die Dividendenrendite von Viper Energy liegt derzeit bei 4,88 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Viper Energy-Aktie am letzten Handelstag bei 31,35 USD lag, was einem Unterschied von +11,76 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 29,62 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Viper Energy also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Viper Energy 1-mal als "Gut" und 0-mal als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da 1 Analyst den Titel als Gut einstuft und 0 als Neutral oder Schlecht. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 18,02 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 37 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Viper Energy-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt jedoch bei 44,53, was bedeutet, dass Viper Energy hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Viper Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.