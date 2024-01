Viper Energy Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Viper Energy-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Anstieg um 10,31 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Anstieg um 2,66 Prozent eine positive Tendenz, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Viper Energy liegt bei 40,46, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Viper Energy mit 4,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,08, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.