Viper Energy Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Viper Energy-Aktie zeigt sich laut der technischen Analyse auf einem guten Kursniveau. Mit einem aktuellen Kurs von 35,83 USD liegt der Abstand zum GD200 bei +21,5 Prozent, was als positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 33,25 USD liegt, ergibt sich ein positiver Abstand von +7,76 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Viper Energy-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Viper Energy im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch etwas schlechter ab. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 6,44 %, was 13,38 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 19,82 % liegt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Viper Energy von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 1 die Aktie als gut, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Viper Energy gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 37 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Viper Energy als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 13,35 liegt die Aktie insgesamt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29,33 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".