Viper Energy Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Viper Energy-Aktie steht bei 41. Basierend darauf erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 42,63 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird keine Überkauftheit oder Verkauftheit festgestellt, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Viper Energy.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von den Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Viper Energy auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsveränderung für Viper Energy weist eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insofern bekommt die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Viper Energy-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten. Das Kursziel der Analysten wird bei 37 USD angesiedelt, was zu einer Performance von 20,72 Prozent führen würde. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Gut".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Viper Energy waren. Die Diskussion war vor allem um positive Themen, während es keine negative Diskussion gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Viper Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.