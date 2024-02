Viper Energy Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Analysteneinschätzung für Viper Energy fällt insgesamt positiv aus, da die Mehrheit der Analysten in den letzten 12 Monaten eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Es gibt keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 4,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien sind in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Viper Energy aufgetaucht. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern ist ebenfalls negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Viper Energy liegt derzeit bei 6,44 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Viper Energy deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 28,63 USD liegt, was positiv bewertet wird. Ebenso liegt der Kurs über dem 50-Tage-Durchschnitt von 31,33 USD, was erneut als positives Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.