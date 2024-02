Viomi Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viomi beträgt derzeit 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,35 für Haushalts-Gebrauchsgüter deutlich unter dem Durchschnitt liegt. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird Viomi daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Viomi eine Performance von -38,73 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Unterperformances von -32,61 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Viomi mit -9,28 Prozent unter dem Durchschnitt von -6,12 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) für Viomi zeigt einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 53,76 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält Viomi daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Aus technischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 0,82 USD um -9,89 Prozent vom 200-Tage-Durchschnittskurs von 0,91 USD ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einer Abweichung von -6,82 Prozent ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt erhält die Viomi-Aktie aufgrund der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.