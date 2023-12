Viomi Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Viomi zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -1,42 Prozent, was über 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,53 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Viomi mit 0,11 Prozent darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Viomi liegt bei 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral" hinsichtlich der Dynamik des Aktienkurses.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Viomi ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,09 auf, was 90 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (61,91). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Viomi derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.