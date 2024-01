Viomi Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Viomi-Aktie hat in letzter Zeit eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts durchlaufen. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 0,92 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1 USD liegt, mit einer Abweichung von +8,7 Prozent. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,92 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Viomi-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Viomi derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Viomi-Aktie eine Performance von -8,16 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -11,19 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -8,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Viomi eine "Schlecht"-Bewertung sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Das Anleger-Sentiment für Viomi ist ebenfalls negativ, mit mehrheitlich negativen Meinungen in den sozialen Medien sowie einer Fokussierung auf negative Themen in den Diskussionen der letzten Tage. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Viomi-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Dividendenrendite, Branchenvergleich des Aktienkurses und Anleger-Sentiment mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.