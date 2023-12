Viomi Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Viomi schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 602,15 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 602,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Viomi in den letzten Monaten eine neutrale Bewertung erhalten. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führte. Insgesamt wird Viomi daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Was die Aktienkurs-Performance betrifft, so erzielte Viomi in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,16 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 0,76 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,92 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektor der zyklischen Konsumgüter lag die Rendite bei -0,91 Prozent, und Viomi lag 7,26 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird Viomi in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Viomi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,92 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,9 USD, was einem Unterschied von -2,17 Prozent entspricht, und führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Neutral-Bewertung aufgrund der geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält Viomi aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments, der Aktienkurs-Performance und der technischen Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung in verschiedenen Kategorien.