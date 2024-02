Viomi Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Viomi schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 15,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer niedrigen Ertragsbewertung. Das Sentiment und der Buzz zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Anzahl der Diskussionen konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Viomi eine Performance von -38,73 Prozent, was im Vergleich zur Branchendurchschnittsperformance von -5,53 Prozent und der durchschnittlichen Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors von -9,02 Prozent eine Underperformance darstellt. Somit erhält Viomi in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Viomi-Aktie negativ ist, was zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.