Viomi Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Aktie von Viomi wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 6,15 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 61,93 beträgt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Viomi eine Performance von -8,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 2,96 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -11,13 Prozent im Branchenvergleich für Viomi bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Viomi mit einer Rendite von 10,91 Prozent um 19,07 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Viomi 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15 Prozent. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Viomi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,9 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was einem Unterschied von -2,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,92 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Viomi-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.