Viomi Aktie: Ist es vollbracht?

Die chinesische Haushaltsgerätefirma Viomi erhielt von Analysten eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" eine negative Differenz von -607,39 Prozent darstellt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Viomi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,42 Prozent, was eine Underperformance von -1,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag Viomi jedoch 2,03 Prozent über diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führte.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Viomi als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,09 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 62,36 beträgt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Viomi derzeit als "Neutral" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes in Höhe von 0,93 USD verläuft, während der Kurs der Aktie bei 0,9 USD um -3,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,92 USD führt zu einer Abweichung von -2,17 Prozent und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Viomi in den unterschiedlichen Kategorien, wobei die Dividendenpolitik und der Aktienkurs bei den Analysten kritische Einschätzungen hervorgerufen haben.