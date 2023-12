Vintage Wine Estates Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Vintage Wine Estates verzeichnet aktuell einen Kurs von 0,5 USD, was einem Rückgang von -44,44 Prozent im Vergleich zum GD200 (0,9 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung angesehen. Ebenso wird der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, mit 0,58 USD bewertet, was einem Abstand von -13,79 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Vintage Wine Estates als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem Durchschnitt der Kursentwicklung aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Vintage Wine Estates eine mittlere Diskussionsintensität und es wird daher eine neutrale Bewertung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung deutet hingegen auf ein negatives Gesamtbild hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Vintage Wine Estates untersucht und eine überwiegend positive Stimmung festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vintage Wine Estates ergibt sich ein "Neutral"-Rating für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis, da weder überkauft noch überverkauft. Insgesamt wird das Vintage Wine Estates-Wertpapier daher in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.