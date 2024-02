Vintage Wine Estates Aktie: Das sieht interessant aus!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Vintage Wine Estates als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Vintage Wine Estates-Aktie beträgt 59,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 53,53 eine entsprechende "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Kommunikation der Anleger überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Vintage Wine Estates. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -41,82 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,77 USD mit dem aktuellen Kurs von 0,448 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine ähnliche "Schlecht"-Bewertung erhält die Aktie, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet. Der letzte Schlusskurs von 0,448 USD liegt ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (0,49 USD) mit einer Abweichung von -8,57 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vintage Wine Estates in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vintage Wine Estates wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.