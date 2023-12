Vintage Wine Estates Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vintage Wine Estates von den meisten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Vintage Wine Estates in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Deshalb erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vintage Wine Estates wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wurde für die Aktie ein sogenannter Relative Strength-Index (RSI) von 48,05 festgestellt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die trendfolgende technische Analyse zeigt, dass die Vintage Wine Estates-Aktie aktuell sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schlechter abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,51 USD liegt, was einer Abweichung von -45,16 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,59 USD unter dem letzten Schlusskurs von 0,51 USD, was einer Abweichung von -13,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Vintage Wine Estates daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

