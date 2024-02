Vintage Wine Estates Aktie: Der Knall ist da!

Die Vintage Wine Estates-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,73 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,407 USD lag, was einer Abweichung von -44,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,48 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, wodurch eine Abweichung von -15,21 Prozent festgestellt wird. Aufgrund dieser Werte wird die Vintage Wine Estates-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Vintage Wine Estates war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, mit sechs Tagen überwiegend positiver Diskussion und nur zwei Tagen mit vorherrschend negativer Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen die Diskussionen hauptsächlich positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage keine signifikanten Abweichungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vintage Wine Estates-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,46 und weist darauf hin, dass Vintage Wine Estates weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Vintage Wine Estates-Aktie.