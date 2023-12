Vintage Wine Estates Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vintage Wine Estates-Aktie liegt bei 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 54,04 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Vintage Wine Estates-Aktie nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft. Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vintage Wine Estates-Aktie von 0,507 USD 42,39 Prozent unter dem GD200 (0,88 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,56 USD, was einem Abstand von -9,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Vintage Wine Estates-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

