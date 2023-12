Vintage Wine Estates Aktie: Endlich geschafft?

Der Stimmungs- und Buzz-Faktor ist ein wichtiger Maßstab für die Einschätzung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Vintage Wine Estates zeigt sich eine starke Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Auch die sozialen Plattformen spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Bei Vintage Wine Estates waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 44,02 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 69,12 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Vintage Wine Estates gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung, während die charttechnische Analyse und der Relative Strength Index zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.