Vintage Energy Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vintage Energy-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 55 liegt. Auch hier zeigt sich, dass Vintage Energy weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vintage Energy.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Vintage Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 AUD, während der Aktienkurs (0,026 AUD) um -48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 AUD, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vintage Energy eingestellt waren. An vier Tagen drehte sich die Diskussion um positive Themen, ohne negative Äußerungen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Vintage Energy eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Vintage Energy wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Gut".