Vinfast-Aktie: Könnte es bald wieder knallen?

Die Vinfast-Aktie (WKN: A3ESV6) ist nach dem Börsengang und den atemberaubenden Kurskapriolen weiterhin so hoch bewertet wie ein gestandener Autokonzern mit Milliardeneinnahmen. Am Donnerstag hat der E-Autobauer nun erstmals nach dem IPO Zahlen veröffentlicht und kühne Expansionspläne preisgegeben. Wird der vietnamesische Hersteller zum Nutznießer eines sino-europäischen Handelsstreits? Oder wird sich – wie man so schön sagt – die Geschichte stets wiederholen?