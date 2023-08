Vinfast-Aktie -45%: Was für ein böses Erwachen!

Gestern gab es ein ziemlich böses Erwachen für Anteilseigner der Vinfast-Aktie (WKN: A3ESV6). Nachdem das vietnamesische E-Auto-Startup seinen Kurs in den ersten zwei Wochen nach dem Börsengang mehr als verdreifachen konnte, sackte die Vinfast-Aktie gestern im US-Handel um fast -45% in den Keller. Was war geschehen?