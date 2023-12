Vinda Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Vinda hat ein KGV von 125,14, was deutlich über dem Branchenmittel von 27,07 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 362 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Vinda im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,81 Prozent erzielt, was 1,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 5,93 Prozent, und Vinda liegt aktuell 16,74 Prozent unter diesem Wert. Deshalb wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben die Aktie von Vinda auf diese Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung für Vinda zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vinda liegt bei 52,3, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.