Vinda Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Vinda in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Bei der technischen Analyse der Vinda-Aktie ergab sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 19,75 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,35 HKD liegt somit deutlich darüber, mit einem Unterschied von +18,23 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 22,4 HKD, was einer ähnlichen Höhe (+4,24 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushaltsprodukte) wird Vinda als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 110,41 im Vergleich zum Branchen-KGV von 25,18, was einem Abstand von 338 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende weist Vinda im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 1,75 % auf, was 4,61 Prozentpunkte weniger als die üblichen 6,36 % in der Branche Haushaltsprodukte bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".