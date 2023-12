Vinco Ventures Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Vinco Ventures Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Analysemethoden als unrentables Investment bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich auf 1,69 USD, während der aktuelle Kurs nur bei 0,006 USD liegt, was zu einer Distanz von -99,64 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht mit 0,02 USD deutlich im Minus, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vinco Ventures mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt eine Ausprägung von 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 60,23, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Vinco Ventures Aktie.

Bei der Auswertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger sich in den letzten Monaten eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was ebenfalls zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Vinco Ventures-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysemethoden ein Gesamtrating von "Schlecht" und wird somit aktuell als unrentables Investment eingestuft.