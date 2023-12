Vincit Oyj Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Vincit betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,42 Punkte, was bedeutet, dass Vincit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 55,56, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt. Zusammenfassend bekommt Vincit also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vincit besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder auch umkehren. Für Vincit wurde eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Vincit-Aktie von 3,06 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 20,93 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 beträgt 3,19 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Im Durchschnitt wird der Kurs der Vincit-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der GD50 und GD200 als Grundlage herangezogen werden.