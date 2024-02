Vincit Oyj Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Vincit-Aktie wird von der technischen Analyse derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,53 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,97 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -15,86 Prozent. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Schlusskurs von 3,16 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -6,01 Prozent entspricht. Basierend auf dieser kurzfristigen Betrachtung erhält die Vincit-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vincit-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,28 Punkten, während der RSI25 bei 60,71 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Vincit in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Vincit haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend erhält die Vincit-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength Index und des Anleger-Sentiments überwiegend "Neutral" und "Schlecht"-Bewertungen.