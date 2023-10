Vinci: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie des Baukonzerns Vinci hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,19% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Plus von +0,46%. Der Markt scheint somit aktuell relativ neutral gestimmt zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Vinci bei 127,50 EUR. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +21,41% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen 28 Experten die Aktie als Kauf oder Halten und nur einer rät zum Verkauf. Somit sind rund +87,50% der Analysten noch immer optimistisch gestimmt.

Das “Guru-Rating” für Vinci wurde kürzlich auf einen Wert von 4,19 angehoben und bestätigt damit die positive Stimmung unter den...