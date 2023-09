Vinci: Potenzielles Kursziel von 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie Vinci wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +18,41% über dem aktuellen Preis.

• Vinci hat am 20.09.2023 um +1,36% zugelegt

• Das Kursziel von Vinci liegt bei 127,50 EUR

• Der Guru-Rating von Vinci ist nun auf 4,19 gestiegen

Am Markt konnte die Aktie Vinci einen Anstieg von +1,36% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung vorweisen. Die Stimmung am Markt scheint also aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 127,50 EUR. Wenn diese Prognose eintrifft, können Investoren mit einem potentiellen Wertzuwachs von +18,41% rechnen – allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Zeit.

11 Analysten bewerten die Aktie als stark...