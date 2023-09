Vinci: Potenzial von +22,53% auf das Kursziel 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Am 26. September 2023 verzeichnete Vinci eine Kursentwicklung von -0,46%. In der vergangenen Handelswoche betrug die Veränderung sogar -3,36%, was den Markt eher pessimistisch stimmt. Allerdings zeigen sich einige Analysten optimistischer.

Das mittelfristige Kursziel für Vinci liegt bei 127,50 EUR und bietet somit ein Potenzial von +22,53%. Von insgesamt 32 Experten empfehlen aktuell 11 einen Kauf der Aktie und weitere 17 sehen diese als “Kauf”. Nur drei Analysten bewerten sie neutral mit einem “Halten” und einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating hat sich seit dem letzten Mal nicht verändert und beträgt nunmehr durchschnittlich 4,19. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beläuft sich damit auf +87,50%.

