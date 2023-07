Vinci: Potenzial von +20,81% – Kursziel bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie des Baukonzerns Vinci konnte gestern mit einem Plus von +0,42% überzeugen. In der vergangenen Woche summiert sich das Ergebnis auf +3,07%. Die Bankanalysten sind optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotential in Höhe von 20,81%, was einem aktuellen Kursziel von 127,50 EUR entspricht.

Demnach empfehlen aktuell elf Analysten den Kauf der Aktie und siebzehn weitere teilen diese Einschätzung. Drei Experten bewerten die Aktie als “halten” und nur einer rät zum Verkauf. Damit sind insgesamt 87,50% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt.

Zuletzt hat auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” die positive Stimmung bestärkt und ist nun ebenfalls auf einem Wert von 4,19...