Vinci: Potenzial von +17,45% auf 127,50 €

Vinci-Aktien werden derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 127,50 € und bietet damit ein Potenzial von +17,45%.

• Vinci verzeichnete am 05.05.2023 einen Rückgang um -0,02%

• Das aktuelle Kursziel der Aktie beträgt 127,50 €

• Das Guru-Rating stieg von 4,13 auf jetzt 4,19 an

Am Vortag sank die Vinci-Aktie um -0,02%, was sich in einer Verlustserie über fünf Handelstage (-3,24%) widerspiegelt. Der Markt scheint pessimistisch gestimmt zu sein.

Obwohl einige Analysten eine solche Wendung im Vorfeld erwartet hatten ist das Stimmungsbild eindeutig.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 127,50 €. Falls diese Prognose zutrifft entspricht dies einem Anstiegspotenzial von +17.45%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung...