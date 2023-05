Vinci: Potenzial von 15,59%

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Vinci-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 127,50 EUR und bietet den Investoren ein mögliches Potenzial von +15,59%.

• Vinci: -0,54% am 22.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 127,50 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,19

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Vinci eine Kursentwicklung von -0,54%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus in Höhe von +0,55% erzielt werden.

11 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und weitere 17 geben das Rating “Kauf”. Nur drei Experten halten sich neutral mit dem Rating “halten”, während lediglich ein einziger Analyst die Empfehlung “Verkauf” ausspricht.

Das positive Verhältnis zwischen optimistischen und pessimistischen Stimmen beträgt somit +87,50%. Der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt...