Vinci: Potenzial für Kursanstieg von fast +15%

Die Aktie des französischen Bau- und Dienstleistungskonzerns Vinci wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 127,50 EUR – ein Anstieg um fast +15% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Vinci-Aktie stiegt am 19.05.2023 um +0,65%

• Mittelfristiges Kursziel bei 127,50 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,19

Am vergangenen Handelstag konnte die Vinci-Aktie eine positive Entwicklung von +0,65% verzeichnen. Insgesamt ergibt sich so in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,54%. Die Stimmung an der Börse ist momentan optimistisch.

11 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und weitere 17 bewerten sie immerhin noch positiv mit “Kauf”. Nur drei Experten halten sich neutral (“halten”) und einer sieht sogar einen Verkaufswert (“verkaufen”). Somit sind insgesamt über +87%...