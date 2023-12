Vinci Partners Investments Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Stimmung unter den Anlegern zu Vinci Investments ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen in diese negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,43 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +10,02 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 10,23 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+1,96 Prozent). Das führt zu einem "Neutral"-Rating und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Vinci Investments hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf diesen Analysen erhält Vinci Investments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.