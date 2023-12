Vinci Partners Investments Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung gegenüber Vinci Investments war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt ein positiven und vier negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vinci Investments liegt bei 37,18, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird daher eine neutrale Gesamteinschätzung für das Unternehmen vorgenommen.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vinci Investments-Aktie der letzten 200 Handelstage um 8,66 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.