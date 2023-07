Vinci: Mittelfristiges Kurspotenzial von +19,31%

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie von Vinci hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,25% erreicht. Gestern konnte sie sogar um weitere +0,81% zulegen und schloss bei einem Kurswert von 106,90 EUR. Die Analysten sind optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 127,50 EUR für die Aktie.

• Vinci legte gestern um +0,81% zu

• Das aktuelle Kursziel der Aktie beträgt 127,50 EUR

• Der Anteil an optimistischen Analysten liegt bei +87,50%

• Das Guru-Rating wurde auf 4,19 angehoben

Sollten sich die Prognosen der Bankanalysten bestätigen, würde dies eine Renditemöglichkeit in Höhe von rund +19% eröffnen. Währenddessen empfehlen elf Experten einen Kauf der Aktie und insgesamt 17 setzen auf das Label “Kauf”. Drei Experten geben hingegen eine neutrale Bewertung ab und nur einer sieht noch...