Vinci: Kursziel von 127,50 EUR laut Analysten nicht angemessen

Laut Experten ist die Aktie von Vinci derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +24,56%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 127,50 EUR.

• Vinci: Erhöhung um +0,25% am 06.09.2023

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt jetzt 4,19 nach zuvor ebenfalls 4,19

Letzte Woche hat sich die Aktienentwicklung von Vinci mit einem Anstieg um +0,25% stabilisiert. In den letzten fünf Handelstagen gab es insgesamt jedoch einen Rückgang von -0,58%, was eine neutrale Stimmung am Markt widerspiegelt.

Die Mehrheit der Bankanalysten gibt an, dass das wahre Kursziel für Vinci bei 127,50 EUR liegt und somit ein Potential zur Wertsteigerung besteht. Jedoch sind einige Analysten aufgrund des neutralen Trends skeptisch bezüglich dieser Einschätzung.

Demnach sprechen sich momentan elf Analysten dafür aus die Aktie als starkes...