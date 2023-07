Vinci: Kursziel liegt bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie von Vinci wird laut Analysten derzeit am Finanzmarkt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 127,50 EUR und bietet somit ein Potenzial von +21,31% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 12.07.2023 verzeichnete Vinci eine positive Entwicklung von +1,35%

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings ist unverändert bei 4,19

• Laut 11 Analysten gilt die Aktie als starker Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich die Aktie um insgesamt +3,02% steigern und gestern wurde sogar ein Plus von +1,35% erzielt. Die Stimmung am Markt scheint dementsprechend optimistisch zu sein.

Allerdings herrscht unter den Experten Uneinigkeit bezüglich des zukünftigen Verlaufs der Aktienentwicklung. Während einige Analysten die Einschätzung teilen, dass Vinci ein starker Kauf sei oder zumindest mit “kaufen” bewerten würden...