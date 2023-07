Vinci: Kursziel liegt bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Vinci derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 127,50 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +24,51%.

• Vinci am 07.07.2023 mit +0,37%

• Mittelfristiges Kursziel bei 127,50 EUR

• Anteil optimistischer Analysten bei +87,50%

Am gestrigen Handelstag konnte sich die Aktie um +0,37% verbessern. In den letzten fünf Handelstagen hat sie jedoch einen Rückgang von -4,01% verzeichnet und befindet sich in einem schwachen Trend.

Derzeit empfehlen elf Analysten den Kauf der Aktie und weitere siebzehn sehen eine “Kauf”-Bewertung als angemessen an. Drei Experten haben die Empfehlung “halten” ausgesprochen und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Vinci ist nun auf dem Wert von 4,19 nach zuvor ebenfalls 4,19 angekommen.