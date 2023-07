Vinci: Kursziel bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie des französischen Baukonzerns Vinci wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Banken liegt bei 127,50 EUR und bietet somit ein Potenzial von +19,79%.

• Am 04.07.2023 lag die Performance bei -0,22%

• Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 4,19

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +87,50%

Trotz einer negativen Entwicklung von -0,22% am vergangenen Handelstag steigt die durchschnittliche Performance in den letzten fünf Tagen auf insgesamt +1,10%. Die Stimmung am Markt ist demnach eher optimistisch.

11 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und weitere 17 bewerten sie als kaufenswert aber nicht euphorisch. Nur eine Stimme befürwortet einen Verkauf der Aktie während drei Experten das Halten empfehlen.

Das Guru-Rating hat sich positiv...