Vinci: Kursziel bei 127,50 €

Die Aktie von Vinci ist derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 127,50 €.

• Am 28.04.2023 legte Vinci um +0,95% zu

• Das wahre Kursziel beträgt -12,00% vom aktuellen Preis entfernt

• Das Guru-Rating liegt nun bei 4,20

Vinci verzeichnete gestern eine positive Entwicklung an den Finanzmärkten mit einem Anstieg um +0,95%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +3,81%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet.

Während einige Analysten diese Einschätzung teilen, sind andere jedoch skeptischer und sehen ein mögliches Risiko von -12,00% für Investoren. Derzeit empfehlen jedoch immer noch 90,00% der Analysten den Kauf der Aktie.

Insgesamt positionieren sich Experten wie folgt:

• Starker Kauf: 10 Analysten

• Kauf: 9 Analysten

• Halten: 4 Experten

•...