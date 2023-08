Vinci: Kurspotenzial von 24,58% - Bankanalysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Vinci um +0,79% zu und summiert somit auf eine positive Entwicklung von +1,45% in der vergangenen Handelswoche. Die Analysten sehen das jedoch als noch nicht ausreichend an.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 127,50 EUR. Wenn diese Vorhersage zutrifft, könnten Investoren ein erhebliches Kurspotenzial von +24,58% haben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach den jüngsten positiven Entwicklungen.

Demnach empfehlen insgesamt 11 Analysten den Kauf dieser Aktie und weitere 17 bezeichnen sie als “Kauf”. Lediglich drei Experten stufen sie als “halten” ein und nur einer rät zum Verkauf. Das bedeutet einen durchschnittlichen Optimismusgrad unter den Analysten von +87,50%.

Die Ergebnisse werden durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt: es...