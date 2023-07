Vinci: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +19,38% - Kursziel 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie des französischen Konzerns Vinci hat gestern im Finanzmarkt um +0,39% zugelegt und damit in der vergangenen Woche ein Plus von +2,10% erreicht. Die Stimmung am Markt ist positiv.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten bei 127,50 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich ein Potenzial von +19,38%. Während 11 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 17 eine “Kauf”-Einstufung vergeben haben, sind drei Experten neutral eingestellt (Bewertung “halten”). Ein weiterer Analyst rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf hohem Niveau mit einem Wert von 4,19.

Zusammenfassend zeigen die aktuelle Marktstimmung sowie die positive Einschätzung der meisten Analysten ein vielversprechendes Bild für Investoren von Vinci-Aktien...