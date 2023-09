Vinci: Analysten sprechen von einem Kursziel von 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie des französischen Baukonzerns Vinci wird nach Ansicht einiger Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 127,50 EUR – eine Steigerung um +21,04% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 22.09.2023 fiel der Kurs um -0,79%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 127,50 EUR

• Das Guru-Rating verbesserte sich auf 4,19

Am gestrigen Tag verzeichnete die Vinci-Aktie einen Rückgang um -0,79%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich somit ein Gesamtverlust von -0,85%. Dies spiegelt eine neutrale Stimmung am Markt wider.

Obwohl einige Analysten mit einer anderen Entwicklung gerechnet hatten, ist ihre Einschätzung weiterhin positiv. Durchschnittlich gehen sie davon aus, dass das Papier in naher Zukunft bei einem Preis von 127,50 € gehandelt werden sollte. Wenn diese Prognose zutrifft und Investoren...