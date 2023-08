Vinci: Analysten sind optimistisch - Kursziel von 127,50 EUR erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Vinci um -0,54% an Wert. Doch über eine Woche betrachtet hat sie sich leicht im Plus gehalten und legte um +0,82% zu. Der Markt scheint derzeit eher neutral gestimmt.

Bankanalysten hingegen sehen ein großes Potenzial in der Aktie von Vinci und erwarten ein mittelfristiges Kursziel bei 127,50 EUR. Dies würde einem Anstieg von +23,07% entsprechen. Von insgesamt 32 Analysten empfehlen 28 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für aussichtsreich.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,19 nach einer unveränderten Bewertung zuvor. Einige Experten teilen diese Einschätzung jedoch nicht und bewerten die Aktie als “halten” oder sogar als “Verkauf”. Nichtsdestotrotz bleibt das Verhältnis der Optimisten zu Pessimisten mit +87,50 % weiterhin positiv.

